Двое детей погибли при пожаре в частном доме на Сахалине

При пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске погибли двое детей, четыре человека находятся в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сахалинской области.

«Организованы проверочные мероприятия по факту произошедшего 23 января пожара в частном доме по улице Памятной в Южно-Сахалинске, в результате которого погибли двое несовершеннолетних детей, четверо пострадавших госпитализированы, находятся в реанимации» - сообщили в прокуратуре.

По данным регионального МЧС, возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила около 260 квадратных метров. В тушении принимали участие 24 человека и 5 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.