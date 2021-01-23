Названа дата начала процесса по импичменту Трампа

Процесс по импичменту Трампа в Сенате Конгресса США начнется 8 февраля. Об этом сообщил сенатор, член Демократической партии Чак Шумер. Как сообщает Reuters, Сенат отклонил прошение лидера республиканского меньшинства Митча МакКоннела о переносе слушания.

«Выступления сторон начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля» - заявил Шумер.

Также сенатор отметил, что в течение двух недель до слушания стороны обвинения и защиты имеют возможность подготовиться и сформулировать свои позиции в специальных документах.

Ранее юристы Белого Дома уговорили Трампа не объявлять о помиловании самого себя в ходе слушания, так как это может считаться косвенным подтверждением его вины. Также юристы убедили бывшего президента отказаться от объявления о досрочном помиловании ряда конгрессменов-республиканцев, участвовавших 6 января в штурме Капитолия в его поддержку.