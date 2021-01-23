Сотрудник СБУ арестован по подозрению в планировании убийства коллеги
Попытка убийства сотрудника была предотвращена спецслужбами утром 23 января.
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В Киеве Шевченковский районный суд арестовал действующего сотрудника службы безопасности Украины по подозрению о планировании убийства своего коллеги.
Попытка убийства сотрудника была предотвращена спецслужбами утром 23 января.
«Была избрана мера пресечения подозреваемому - содержание под стражей без возможности внесения залога», - уточнили в ведомстве.
На данный момент расследование произошедшего продолжается, пишет РИА Новости.