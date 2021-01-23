За сутки в мире выявлено более 600 тысяч случаев заражения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные по выявленным случаям COVID-19 в мире. За сутки общее число заражений составляет 600 790 тысяч.

За минувшие сутки больше всего случаев зафиксировали в Северной и Южной Америке (325 856), на втором месте — Европа (188 728), на третьем — Юго-Восточная Азия (30 295).

Ранее медики назвали болезнь, ослабляющую организм перед COVID-19. Люди, страдающие заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта, могут быть уязвимы перед коронавирусом. Рефлюксные болезни провоцируют попадание кислоты из желудка в пищевод из-за чего его клетки становятся восприимчивы к вирусу. Таким образом, люди могут заразиться, употребляя пищу, на которую попал коронавирус.