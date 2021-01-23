На Ямале из-за аномальных морозов потушили вечный огонь

В Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе из-за морозов временно погасили Вечный огонь. Об этом сообщается на официальной странице администрации города в социальных сетях.

«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы сегодня в 18-10 работниками ООО "Газтехсервис" в связи с низкой температурой воздуха на Площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь. Как только температура повысится, подача газа возобновится», - говорится в сообщении «ВКонтакте».

Также администрация города предупредила, что «в связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 11 класс на улице не рекомендуется и небезопасно».

В Ноябрьске сохранится низкая температура воздуха, прогнозируется -43, -48 градусов мороза.