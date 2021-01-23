Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Министр окружающей среды ФРГ заявила о необходимости «Северного потока-2»

Светлана Головина
21:21 23.01.2021
На данный момент Германия практически не имеет собственных ресурсов природного газа, поэтому напрямую зависит от импорта.
Министр окружающей среды ФРГ заявила о необходимости «Северного потока-2»
© Фото: Bernd Wüstneck dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульц заявила, что строительство газопровода «Северный поток-2» имеет важное значение для страны, поскольку после окончательного отказа от угля и атомной энергии  для переходного периода газ будет необходим.

«Германия практически не имеет собственных ресурсов природного газа, поэтому мы здесь зависим от импорта. Трубопровод почти готов и одобрен в судебном порядке», - рассказала Шульце в интервью изданию RND.

Министр подчеркнула, что решение о строительстве газопровода было принято много лет назад и, если сейчас остановить проект, то можно столкнуться серьезными последствиями и судебными тяжбами.

Ранее Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении «Северного потока - 2», в частности, ограничения коснулись трубоукладочное судно «Фортуна» и его владельца - компанию «КВТ-Рус».

После вступления в должность президента США Джо Байдена канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин обсудит реализацию проекта с новой администрацией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.