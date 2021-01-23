Министр окружающей среды ФРГ заявила о необходимости «Северного потока-2»

Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульц заявила, что строительство газопровода «Северный поток-2» имеет важное значение для страны, поскольку после окончательного отказа от угля и атомной энергии для переходного периода газ будет необходим.

«Германия практически не имеет собственных ресурсов природного газа, поэтому мы здесь зависим от импорта. Трубопровод почти готов и одобрен в судебном порядке», - рассказала Шульце в интервью изданию RND.

Министр подчеркнула, что решение о строительстве газопровода было принято много лет назад и, если сейчас остановить проект, то можно столкнуться серьезными последствиями и судебными тяжбами.

Ранее Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении «Северного потока - 2», в частности, ограничения коснулись трубоукладочное судно «Фортуна» и его владельца - компанию «КВТ-Рус».

После вступления в должность президента США Джо Байдена канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин обсудит реализацию проекта с новой администрацией.