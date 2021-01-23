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«Абсолютный символ телевидения»: Симоньян прокомментировала уход Ларри Кинга

Светлана Головина
20:25 23.01.2021
Телеведущий скончался на 88-м году жизни 23 января в одной из больниц Лос-Анджелеса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ImagePressAgency face to face Globallookpress
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала уход Ларри Кинга ужасной потерей для всей телевизионной отрасли.

«Это невосполнимая ужасная потеря не только для нас, но и для всей отрасли. Ларри Кинг был главной легендой нашей профессии, мирового телевидения, самым узнаваемым телевизионным лицом и именем во всем мире», - сказала Симоньян.

Главный редактор подчеркнула, что Кинг был замечательным и правильным человеком, с которым было очень легко. По словам Симоньян, телеведущий был невероятно талантлив, «поцелован Богом, что позволило ему за 60 лет стать абсолютным символом телевидения в мире».

«Вместе со скорбью мы испытываем смешанную с огромной печалью гордость, что последние восемь лет он вел программы на RT. Он был рад, и сам неоднократно об этом говорил, что за время работы на нашем канале он получил больше номинаций и наград, чем на CNN», - сказал Симоньян.

Ранее в комментарии «Звезде» журналист Михаил Гусман отметил, что с уходом Ларри Кинга ушла целая эпоха мировой журналистики.  

Ларри Кинг скончался на 88-м году жизни 23 января. Незадолго до этого он был госпитализирован в одну из больниц Лос-Анджелеса с положительным тестом на коронавирус.

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