«Абсолютный символ телевидения»: Симоньян прокомментировала уход Ларри Кинга

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала уход Ларри Кинга ужасной потерей для всей телевизионной отрасли.

«Это невосполнимая ужасная потеря не только для нас, но и для всей отрасли. Ларри Кинг был главной легендой нашей профессии, мирового телевидения, самым узнаваемым телевизионным лицом и именем во всем мире», - сказала Симоньян.

Главный редактор подчеркнула, что Кинг был замечательным и правильным человеком, с которым было очень легко. По словам Симоньян, телеведущий был невероятно талантлив, «поцелован Богом, что позволило ему за 60 лет стать абсолютным символом телевидения в мире».

«Вместе со скорбью мы испытываем смешанную с огромной печалью гордость, что последние восемь лет он вел программы на RT. Он был рад, и сам неоднократно об этом говорил, что за время работы на нашем канале он получил больше номинаций и наград, чем на CNN», - сказал Симоньян.

Ранее в комментарии «Звезде» журналист Михаил Гусман отметил, что с уходом Ларри Кинга ушла целая эпоха мировой журналистики.

Ларри Кинг скончался на 88-м году жизни 23 января. Незадолго до этого он был госпитализирован в одну из больниц Лос-Анджелеса с положительным тестом на коронавирус.