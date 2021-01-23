В Подмосковье стартовала акция «Мобильный Спутник»
Сделать прививку можно при наличии паспорта и полиса ОМС, а также отсутствии признаков простудных заболеваний.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В подмосковном Домодедово стартовала акция «Мобильный Спутник». Все желающие 23 и 24 января могут сделать прививку в городском парке и на площади перед администрацией.
На данный момент массовая вакцинация проходит по всей России. Сделать прививку можно в поликлиниках при наличии паспорта и полиса ОМС, а также отсутствии признаков простудных заболеваний.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в течение года планируют привить 68,5 миллионов россиян - до 60% населения.
За последние сутки в России коронавирус был диагностирован у 20 921 человека. Общее число инфицированных достигло 3 698 273.