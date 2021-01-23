В стране и мире Никита Нагорный рассказал, как гимн «Юнармии» мог стать олимпийским Алексей Баранов Представители комиссии спортсменов Олимпийского комитета услышали его просьбу, но в итоге была выбрана популярная песня «Катюша». © Фото: «Юнармия» Читайте нас на: В ходе прямой трансляции медиа проекта «На связи» начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный предлагал гимн «Юнармии» на замену российскому на Олимпийских играх. «Я предлагал, когда у меня спрашивали, гимн “Юнармии”, меня услышали, но утвердили Катюшу», - рассказал он. Необходимость заменить национальный музыкальный символ возникла после решения CAS по спору ВАДА и РУСАДА, запрещающего использование гимна страны на чемпионатах мира и Олимпиадах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика