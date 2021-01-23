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Никита Нагорный рассказал, как гимн «Юнармии» мог стать олимпийским

Алексей Баранов
18:08 23.01.2021
Представители комиссии спортсменов Олимпийского комитета услышали его просьбу, но в итоге была выбрана популярная песня «Катюша».
Никита Нагорный рассказал, как гимн «Юнармии» мог стать олимпийским
© Фото: «Юнармия»
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В ходе прямой трансляции медиа проекта «На связи» начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный предлагал гимн «Юнармии» на замену российскому на Олимпийских играх.

«Я предлагал, когда у меня спрашивали, гимн “Юнармии”, меня услышали, но утвердили Катюшу», - рассказал он.

Необходимость заменить национальный музыкальный символ возникла после решения CAS по спору ВАДА и РУСАДА, запрещающего использование гимна страны на чемпионатах мира и Олимпиадах.

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