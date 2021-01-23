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Назад в прошлое: производитель DeLorian анонсировал возрождение легендарного авто

Егор Левин
18:45 23.01.2021
Экстерьер новинки сохранит привычные двери «крыло чайки», но салон будет оборудован по последнему слову автомобильных технологий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: deloreanmotorcompany, Facebook
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Легендарный автомобиль прошлого DeLorian возрождается из пепла: в США представили обновленную версию модели DMC-12. В 2021 году ей исполнилось ровно 40 лет.

Новая версия сохранит двери типа «крыло чайки» как в оригинальной модели. Однако интерьер станет пристанищем самых последних технологий.

В начале 1980 годов уникальный дизайн суперкара разработали в итальянском автоателье, а всемирную славу DeLorian принесла кино-трилогия «Назад в будущее», где он выступил в роли машины времени, на которой главные герои перемещались во времени.

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