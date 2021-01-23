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В Польше назвали «издевательством» выпуск в стране «Майн Кампф» Гитлера

Светлана Головина
19:22 23.01.2021
В России книга внесена в федеральный список экстремистских материалов и запрещена к распространению.  
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: imago stock&people, Globallookpress
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Руководитель Содружества KURSK Ежи Тыц в интервью «Звезде» заявил, что издание запрещенной автобиографии Адольфа Гитлера «Майн Кампф» в Польше является преступлением и издевательством.

По предварительной информации, инициатором запуска книги в печать якобы стал один из польских ученых, который совместно с коллегами сделал перевод с оригинала издания 1942 года и дополнен предисловием, сносками и комментариями.

«Эта информация не точная. Мы это проверяем, потому что это очень важно. Как так получилось, что польский ученый, который получил образование в Польше при Советском союзе сейчас на немецкие деньги делает в стране гитлеровскую пропаганду – это очень некрасиво. Мы будем принимать серьезные шаги, но для этого мы должны быть уверены, что правы.  Надо разобраться, кто инициатор и какая цель этого переиздания», - сказал специалист.

Тыц отметил, что на сегодняшний день книга уже находится в продаже и граждане охотно ее приобретают, хвастаясь этим в социальных сетях.

«Это настоящая пропаганда гитлеровской системы. Меня никто не переубедит. Все это вписывается в общую картину по переписке истории. Нас хотят приготовить, и частично уже удалось, к тому, чтобы рано или поздно простить гитлеровцев. Сказать, что не они развязали Вторую мировую войну и перевернуть с головы на ноги итоги Нюрнбергского трибунала», - считает руководитель содружества.

На протяжении 20 лет он серьезно занимается этими вопросами истории и недоумевает, как в современном мире могут происходить подобные вещи.

«В 1939 году сотни польских солдат погибли, чтобы не впустить на нашу землю танки фашистов. В 1944-1945 годах польские солдаты тысячами погибали, чтобы эти танки из Польши выгнать, а сейчас такие же танки с крестами гуляют по польской земле сносят памятники полякам и советским солдатам, принимается решение об издании книги, где автор Гитлер. Что это такое? Быть не может», - сказал Тыц.

Руководитель содружества возмущен тем, что книга лидера нацистской Германии сейчас находится на одной полке с другими известными авторами и многие спокойно принимают это.

«Мы уже обратились официально с иском в польские органы, которые несут ответственность за внутреннюю безопасность страны. Они должны знать кто это покупает и зачем. У книжки цвета фашистской символики - на красном флаге черная свастика в белом кольце. Вероятно, им это нравится.  Это издевательство», - акцентировал Тыц.

Руководитель содружества надеется в ближайшее время получить ответ от силовых структур, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.

Автобиографическое издание Адольфа Гитлера во многих странах находится под запретом и не опубликовано в открытом доступе. В России книга внесена в федеральный список экстремистских материалов и запрещена к распространению.  

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