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«Ушла эпоха мировой журналистики»: Гусман рассказал о профессионализме Ларри Кинга

Ирина Киселенко
18:15 23.01.2021
Ларри Кинг ушел на 88-м году жизни в субботу.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Dennis Van Tine, imago stock&people, Globallookpress
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С уходом Ларри Кинга ушла целая эпоха мировой журналистики. Об этом рассказал «Звезде» российский журналист Михаил Гусман.

«С уходом Ларри Кинга без преувеличения ушла целая эпоха мировой журналистики, тем более в таком сложном жанре журналистском, как телевизионное интервью. Он ушел на 88-м году жизни и за его плечами более 55 тысяч интервью. Даже сложно представить эту цифру, как много выдающихся людей, самых разных профессий и не только выдающихся, но и простых граждан бывали у него в студии», - поделился Гусман.

Гусман отметил, что Кингу удавалось разговорить любого собеседника.

«Его образ, как человека в подтяжках, откровенно искренне умевший разговорить любого собеседника. У него в гостях в свое время был и президент России Владимир Путин во время визита в США. Ларри Кинг – великий мастер своего жанра. Это человека, у которого учились которому подражали тысячи профессиональных журналистов, интервьюеров по всему миру», - сказал российский журналист.

Гусман напомнил, что Ларри Кинг - коренной житель Нью-Йорка, который родился в Бруклине, а его мать имеет белорусские корни».

«Он - человек, которому нужно было понимать его профессию, потому что это только кажется, что так легко разговорить человека. Это кажется, что вызов на откровения выдающихся людей - это просто», - подчеркнул Михаил Гусман.

«Поверьте, у меня несравненно меньше опыта по сравнению с Ларри Кингом, я сделал лишь около 500 интервью с главами государств и правительств. Вы представляете, насколько у него был выдающийся труд? Какой он был мастер своего дела, и в этом плане, я думаю, мы все потеряли человека, который навсегда в этом жанре останется у его коллег и всех тех, кого он видел. Он был мастером и ушел мастером», - заключил журналист.

Ларри Кинг за свою карьеру провел более пятидесяти тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями. Он является лауреатом премии Эмми, двукратным лауреатом премии Пибоди и десятикратным призером премии Cable ACE.

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