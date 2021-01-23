Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга
Ларри Кинг скончался в субботу на 88-м году жизни. Ранее легендарного журналиста госпитализировали с коронавирусом.
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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью американского журналиста Ларри Кинга.
«Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет», - сказал Песков.
Американский тележурналист, легендарный ведущий одноименного ток-шоу Ларри Кинг скончался в субботу. Онт умер в одной из больниц в Лос Анжелесе.
Ранее Ларри Кинг был госпитализирован после положительного теста на COVID-19.