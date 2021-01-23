В стране и мире Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга Ирина Киселенко Ларри Кинг скончался в субботу на 88-м году жизни. Ранее легендарного журналиста госпитализировали с коронавирусом. © Фото: Birdie Thompson, AdMedia, Globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью американского журналиста Ларри Кинга. «Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет», - сказал Песков. Американский тележурналист, легендарный ведущий одноименного ток-шоу Ларри Кинг скончался в субботу. Онт умер в одной из больниц в Лос Анжелесе. Ранее Ларри Кинг был госпитализирован после положительного теста на COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика