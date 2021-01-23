На Кубани около 30 детей отравились в школе
В Краснодарском крае в станице Троицкой Крымского района 29 учеников школы №57 обратились в больницу с признаками пищевого отравления.
На данный момент прокуратура и управление Роспотребнадзора инициировали проверку.
«Установлено, что отравление детей предварительно произошло во время обеда в школе. К настоящему моменту в больницу обратились 29 человек, их жизни и здоровью ничего не угрожает», - говорится в заявлении пресс-службы Крымской межрайонной прокуратуры.
Уточняется, что в ходе обращений госпитализации никого из детей не было.
Ведомство намерено проверить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, организацию детского питания, а также качество оказания услуг поставщиком.
Ранее в подмосковном Красноармейске с признаками отравления в больницу обратились около сотни детей двух школ.