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На Кубани около 30 детей отравились в школе

Светлана Головина
16:01 23.01.2021
По факту произошедшего прокуратура и управление Роспотребнадзора инициировали проверку.
На Кубани около 30 детей отравились в школе
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Краснодарском крае в станице Троицкой Крымского района 29 учеников школы №57 обратились в больницу с признаками пищевого отравления.

На данный момент прокуратура и управление Роспотребнадзора инициировали проверку.

«Установлено, что отравление детей предварительно произошло во время обеда в школе. К настоящему моменту в больницу обратились 29 человек, их жизни и здоровью ничего не угрожает», - говорится в заявлении пресс-службы Крымской межрайонной прокуратуры.

Уточняется, что в ходе обращений госпитализации никого из детей не было.

Ведомство намерено проверить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, организацию детского питания, а также качество оказания услуг поставщиком.

Ранее в подмосковном Красноармейске с признаками отравления в больницу обратились около сотни детей двух школ.

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