«Легендарная фигура»: Познер рассказал, каким ему запомнился Ларри Кинг

Телеведущий Владимир Познер отреагировал на уход из жизни своего американского коллеги Ларри Кинга, подчеркну его «невероятную трудоспособность».

«Он, конечно, фигура особого рода в американском телевидении. К нему все охотно шли. Он никогда не старался никого в истории посадить, взять за горло, а проявлял интерес. Он никогда не готовился к интервью, потому что тогда, как он сам говорил, пропадала спонтанность: «Это спонтанное открытие, которое происходит для меня и для того, кто приходит»», - рассказал телеведущий «Звезде».

Познер отметил, что Кинг был легендарной фигурой в индустрии телевидения, поскольку на его счету рекордное количество интервью.

Сам телеведущий был гостем программы Кинга пять раз, а в период работы в Америке несколько раз заменял его по личной просьбе.

«Он проработал до последнего дня. Несмотря на то, что он был пожилым человеком, его программа выходила пять раз в неделю, столько же он выходил на радио и регулярно писал колонку в газете. Работоспособность у него совершенно невероятная», - подытожил Познер.

Ларри Кинг скончался 23 января в одной из больниц Лос Анжелеса. Ранее он был госпитализирован после положительного теста на коронавирус.