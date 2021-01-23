Никита Нагорный анонсировал Первые зимние юнармейские игры

Влияние спорта на характер человека, предстоящая Олимпиада в Токио и Первые зимние юнармейские игры - на эти и другие вопросы ответил начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный в ходе прямого эфира в социальной сети ВКонтакте.

Каждый выпуск нового медиа проекта «На связи» проводится в формате диалога со взрослыми. Юнармейцы задают известным людям интересующие их вопросы о спорте, учебе, науке и творчестве, предлагают идеи для совместных проектов, интересуются как добиваться прогресса и поставленных целей.

«Диалог - это всегда интересный, информационный формат, который позволяет не только делиться своим опытом, но и самому открывать что - то новое. Сегодня мы поговорили о спорте и о нашем большом, дружном движении. Так, к примеру, родилась идея проводить зимние юнармейские игры. А почему нет? Ведь летние у нас уже есть. Впереди у ребят немало интересных гостей и новых идей, направленных на развитие в самых разных жизненных областях», - поделился Никита Нагорный.

Во время прямого эфира состоялся розыгрыш подарков: подписчикам нужно было правильно ответить на вопросы, подготовленные лично лидером «Юнармии». В качестве призов для победителей подготовили комплекты зимней и летней формы.

Также формат проекта предусматривает включения из разных точек России. В первом выпуске подписчики познакомились с юнармейцами Свердловской области, которые недавно совершили прыжки с парашютом. Ребята рассказали о подготовке и поделились впечатлениями о своем первом полете.