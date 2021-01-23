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Никита Нагорный анонсировал Первые зимние юнармейские игры

Алексей Баранов
16:23 23.01.2021
Начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный стал первым гостем нового медиа проекта «На связи».
Никита Нагорный анонсировал Первые зимние юнармейские игры
© Фото: «Юнармия»
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Влияние спорта на характер человека, предстоящая Олимпиада в Токио и Первые зимние юнармейские игры - на эти и другие вопросы ответил начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный в ходе прямого эфира в социальной сети ВКонтакте.

Каждый выпуск нового медиа проекта «На связи» проводится в формате диалога со взрослыми. Юнармейцы задают известным людям интересующие их вопросы о спорте, учебе, науке и творчестве, предлагают идеи для совместных проектов, интересуются как добиваться прогресса и поставленных целей.

«Диалог - это всегда интересный, информационный формат, который позволяет не только делиться своим опытом, но и самому открывать что - то новое. Сегодня мы поговорили о спорте и о нашем большом, дружном движении. Так, к примеру, родилась идея проводить зимние юнармейские игры. А почему нет? Ведь летние у нас уже есть. Впереди у ребят немало интересных гостей и новых идей, направленных на развитие в самых разных жизненных областях», - поделился Никита Нагорный.

Во время прямого эфира состоялся розыгрыш подарков: подписчикам нужно было правильно ответить на вопросы, подготовленные лично лидером «Юнармии». В качестве призов для победителей подготовили комплекты зимней и летней формы.

Также формат проекта предусматривает включения из разных точек России. В первом выпуске подписчики познакомились с юнармейцами Свердловской области, которые недавно совершили прыжки с парашютом. Ребята рассказали о подготовке и поделились впечатлениями о своем первом полете.

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