Умер Ларри Кинг

Американский тележурналист, легендарный ведущий одноименного ток-шоу Ларри Кинг скончался в субботу. Об этом сообщается в его аккаунте в Twitter.

Журналист умер в одной из больниц в Лос Анжелесе. Ранее Ларри Кинг был госпитализирован после положительного теста на COVID-19.

За последние несколько лет у Кинга было множество проблем со здоровьем. Так, в апреле 2019 года он перенес инфаркт и ему сделали ангиопластику, позже в том же году мужчину сразил инсульт. Кроме того, в 2017 году ведущий сообщил, что прошел лечение от рака легких. После сердечного приступа в 1987 году у него обнаружили опухоль при ежегодном обследовании.

Ларри Кинг за свою карьеру провел более пятидесяти тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями. Он является лауреатом премии Эмми, двукратным лауреатом премии Пибоди и десятикратным призером премии Cable ACE.