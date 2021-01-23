«Невыносимые условия»: в Сеть попало видео с выставки на Урале с тесными клетками для животных

Жители Серова опубликовали видео с выставки в одном из торговых центров города, где животные содержатся в невыносимых условиях.

На видео видны тесные стеклянные вольеры, в которых едва помещаются обезьяны, еноты и другие животные. В некоторых вольерах даже нет подстилки. Лишь небольшое количество клеток позволяют животным вытянуться в полный рост.

Прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащего содержания животных. Об этом сообщает «Российская газета». После проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры.