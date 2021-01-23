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В Новосибирской области в ДТП погибли три человека

Ирина Киселенко
15:57 23.01.2021
Hyundai выехал на встречную полосу для обгона грузовика, где столкнулся с Toyota.
В Новосибирской области в ДТП погибли три человека
© Фото: УГИБДД по Новосибирской области
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В ДТП в Новосибирской области погибли три человека, еще два человека пострадали. Об этом сообщил СМИ начальник отделения пропаганды УГИБДД по региону Сергей Страдымов.

По сообщению Страдымова, авария произошла на 126 километре.

«31-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai IX35, следовавшая со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, при обгоне грузового автомобиля не успела закончить маневр и совершила столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado под управлением 37-летнего водителя», - рассказал он.

Женщина-водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля Hyundai при столкновении погибли на месте, 40-летний пассажир автомобиля Toyota скончался в больнице. Также в аварии пострадали пассажир Hyundai и водитель внедорожника.

Подробности происшествия устанавливаются.

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