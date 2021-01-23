В Саратове из-за падения льда с крыши дома погиб школьник
В настоящее время проводится проверка места происшествия.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
В Саратове мальчик 11-ти лет погиб из-за падения льда с крыши многоэтажки. Об этом передает региональное управление СК РФ.
«Травму, не совместимую с жизнью, получил 11-летний ребенок», - говорится в сообщении.
Обрушение льда произошло в дневное время с крыши пятиэтажного дома №33А на улице Азина города Саратова.
В настоящее время проводится проверка места происшествия.