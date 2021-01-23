В стране и мире В Саратове из-за падения льда с крыши дома погиб школьник Ирина Киселенко В настоящее время проводится проверка места происшествия. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В Саратове мальчик 11-ти лет погиб из-за падения льда с крыши многоэтажки. Об этом передает региональное управление СК РФ. «Травму, не совместимую с жизнью, получил 11-летний ребенок», - говорится в сообщении. Обрушение льда произошло в дневное время с крыши пятиэтажного дома №33А на улице Азина города Саратова. В настоящее время проводится проверка места происшествия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика