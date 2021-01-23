Главная новогодняя елка России покинула Кремль

Пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова сообщила, что на Соборной площади Кремля специалисты убрали новогоднюю елку.

«Игрушки были сняты, а елка демонтирована», - уточнила пресс-секретарь.

Крылова добавила, что по традиции из ее древесины будут выпущены сувениры, пишет РИА Новости.

В Кремль главную новогоднюю ель страны доставили 12 декабря. Дерево, возраст которого 96 лет, было срублено в подмосковном Наро-Фоминске, его высота составляет 25 метров.

В этом году ель украшали более тысячи игрушек и почти 2,5 тысячи метров гирлянд, оформленных по мотивам русской народной сказки «Морозко».