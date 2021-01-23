На свадьбе в Новой Москве застрелили жениха и его брата

На свадебном торжестве в Новой Москве один из гостей застрелил жениха и его брата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, инцидент произошел в одном из клубов в Новой Москве, где отмечалась свадьба. Один из гостей выстрел из пистолета в жениха и его брата. Оба скончались на месте» - сообщили в полиции.

По данным источника, в столице введен план «Перехват» для поиска подозреваемого. На месте трагедии работают следователи. По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт.