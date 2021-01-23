Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин

В пятницу, 22 января, в возрасте 79 лет ушел из жизни президент Московского зоопарка Владимир Спицин. Об этом говорится на сайте учреждения.

Спицин почти всю свою жизнь посвятил работе с животными, поскольку начал работать в зоопарке с 17 лет.

«В 17 лет он пошел работать простым грузчиком в Ленинградский зоопарк. Стал рабочим по уходу за животными в отделе орнитологии, зоотехником, заведующим отдела кормления, замдиректора по хозяйственной части. Вскоре его перевели в Москву и в 1974 году Владимир Владимирович был назначен заместителем директора нашего зоопарка по научной части, а через три года – сам стал директором», - уточняется на сайте Московского зоопарка.

По словам коллег, Спицин был упорным, увлеченным, сильным и заботливым человеком.

«Вы были - и навсегда останетесь - нашей опорой, моральным образцом, по-настоящему хорошим человеком. Мы просто Вас очень любим – и будем любить всегда», - говорится в материале.

На данный момент о причинах смерти информация не уточняется.