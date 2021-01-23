Голикова порекомендовала воздержаться переболевшим COVID-19 от вакцинации

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что переболевшим коронавирусом следует воздержаться от прививки против инфекции.

Повторные случаи заболевания COVID-19 единичны. По данным ученых, после заражения и прививки антитела, которые вырабатываются, не отличаются между собой.

«Несмотря на то, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет, – сказала вице-премьер.

Она также отметила, что нельзя принуждать граждан к вакцинации, сообщается на сайте «Вестей».

Ранее в Роспотребнадзоре назвали сроки вакцинации для переболевших коронавирусом. Те, кто переболел COVID-19 могут не прививаться, как минимум, до осени.

Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. Для приема необходимо иметь паспорт и полис ОМC (при наличии). После введения первого компонента вакцины врач назначит день для второго этапа вакцинации через 21 день.