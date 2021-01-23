В турецком Мардине снесут более двухсот зданий ради туристов

Министерство окружающей среды и урбанизма Турции приняло решение спонсировать снос 240 зданий в историческом центре Мардина для создания более выгодного с туристической точки зрения вида. Ряд построек, как считается, нарушает уникальную архитектуру города.

Для этого было выделено 10 миллионов турецких лир (примерно 100 миллионов рублей). Деятельность по реализации плана будет активизирована в ближайшее время. Отмечается, что после проделанной работы откроется «настоящий силуэт Мардина».

Ранее попытка реализовать схожий проект уже проделывалась. В 2009 году Фонд развития Евросоюза выделили финансирование в размере шести миллионов евро для сноса 2,5 тысячи современных построек в исторической части города. За год из всех зданий снесли лишь 40 построек, после чего проект был закрыт. Об этом сообщает АТОР.

До этого на турецкой территории был обнаружен храм Афродиты, возраст которого насчитывает около 2500 лет. Руины нашли на полуострове Урла-Чешме. Вблизи них также находились 35 древних поселений.