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В Израиле обнаружили древнюю надпись, посвященную Иисусу Христу

Алена Миронова
14:40 23.01.2021
Ее возраст, по предварительному анализу, составляет порядка 1500 лет.
В Израиле обнаружили древнюю надпись, посвященную Иисусу Христу
© Фото: AntiquitiesIL, Facebook
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Израильские археологи обнаружили выбитую на камне надпись на греческом языке, которая посвящена Иисусу Христу. 

Предположительно, она была архитектурной частью входа в церковь, построенную в византийский период. Надпись обнаружили при раскопках поздневизантийского здания, расположенного в деревне эт-Тайиба.

Сама церковь датируется концом пятого века нашей эры, что и означает, что она, вероятно, была построена во времена Византийской империи. Возраст надписи, по предварительному анализу, составляет порядка 1500 лет. В прошлом место находки было христианской деревней, а во времена крестоносцев превратилось в христианскую крепость. 

Исследователи отмечают, что надпись, вероятно,  была выбита для открытия церкви. Ее перевод раскрыл исследователь из Института археологии Еврейского университета Иерусалима Леа ди Сегни. 

Надпись гласит: «Христос, рожденный Марией. Это дело богобоязненного и благочестивого епископа [Феодосия] и несчастного Фе [омаса] было построено с фундамента… Каждый, кто входит, должен молиться за них».

Как считают эксперты, первое предложение было предназначено для защиты читателей от злых сил. Это обычная фраза, которую часто использовали в надписях и документах того времени. Феодосий, упомянутый в надписи, был одним из первых христианских епископов и основателем церкви. 

Помощь в раскопках оказывала также и общественность - студенты, добровольцы и местные рабочие.

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