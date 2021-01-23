В Израиле обнаружили древнюю надпись, посвященную Иисусу Христу

Израильские археологи обнаружили выбитую на камне надпись на греческом языке, которая посвящена Иисусу Христу.

Предположительно, она была архитектурной частью входа в церковь, построенную в византийский период. Надпись обнаружили при раскопках поздневизантийского здания, расположенного в деревне эт-Тайиба.

Сама церковь датируется концом пятого века нашей эры, что и означает, что она, вероятно, была построена во времена Византийской империи. Возраст надписи, по предварительному анализу, составляет порядка 1500 лет. В прошлом место находки было христианской деревней, а во времена крестоносцев превратилось в христианскую крепость.

Исследователи отмечают, что надпись, вероятно, была выбита для открытия церкви. Ее перевод раскрыл исследователь из Института археологии Еврейского университета Иерусалима Леа ди Сегни.

Надпись гласит: «Христос, рожденный Марией. Это дело богобоязненного и благочестивого епископа [Феодосия] и несчастного Фе [омаса] было построено с фундамента… Каждый, кто входит, должен молиться за них».

Как считают эксперты, первое предложение было предназначено для защиты читателей от злых сил. Это обычная фраза, которую часто использовали в надписях и документах того времени. Феодосий, упомянутый в надписи, был одним из первых христианских епископов и основателем церкви.

Помощь в раскопках оказывала также и общественность - студенты, добровольцы и местные рабочие.