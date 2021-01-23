Двойные стекла и палатки для машин: как автомобилисты борются с экстремальными температурами на севере России

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал «Звезде» о том, как на российском севере разогревают машину в условиях сильного мороза.

Эксперт отметил, что существует всего три самых распространенных варианта. Первый - ставить машину в тепло, однако эта услуга довольно дорогая, особенно в небольших северных поселках. Второй вариант - использовать предпусковые подогреватели или дистанционную систему запуска, которая периодически запускает двигатель для того, чтобы масло не загустело полностью. Третий вариант - ставить на автомобиль палатку. В Якутии такие палатки называют «Наташа». Наружу палатки выводится только выхлопная труба.

«Совсем радикальный способ, который используют в безвыходных ситуациях - не глушить двигатель. Но это накладно, поскольку бензин дорогой», - рассказал Кадаков.

При экстремально низких температурах, особенно в Якутии, как правило, на боковые стекла наклеивают пластиковую пленку, которая предотвращает замерзание.

«На лобовое стекло приклеивают второе лобовое стекло сверху. Благодаря этому снижается теплопотеря. Соответственно, видимо, обзор сохраняется», - заметил эксперт.

Если оставить современный обычный автомобиль на ночь при температуре -52, то, скорее всего, двигатель просто не заведется. Обычная температура, которую спокойно выдержит современный двигатель составляет порядка 32 градусов ниже нуля. Если температура ниже этого показателя, то завести двигатель без специальной подготовки будет очень сложно, резюмировал Кадаков.