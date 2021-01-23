Машина врезалась в толпу зрителей во время авторалли в Карелии

В Карелии во время авторалли «Карелия-2021» одна из машин вылетела с трассы и врезалась в толпу зрителей. На кадрах происшествия, опубликованных в соцсетях, видно, как легковой автомобиль заносит на заснеженной дороге, после чего он переворачивается и влетает прямо в людей.

Как пишет «МК в Карелии», во время инцидента пострадало двое человек. Одна из девушек не смогла сама встать после столкновения, однако находилась в сознании. Ее госпитализировали. Также госпитализация понадобилась еще одному мужчине. Жертв удалось чудом избежать.

Очевидцы рассказывают, что зрителей перед этим предупреждали об опасности.