По подозрению в убийстве жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве задержан подозреваемый
Двойное убийство произошло в Новой Москве 23 января, когда на торжестве открыл стрельбу один из гостей.
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В столице задержан подозреваемый в убийстве двух братьев во время свадьбы, которую отмечали в одном из ночных клубов Новой Москвы 23 января.
«Задержан подозреваемый в двойном убийстве, местонахождение пособника устанавливается», - подтвердила официальный представитель СК РФ Светлана Иванова.
Напомним, одним из убитых стал жених, а вторым - его родной брат. Оба мужчины скончались на месте от полученных ранений.
Сейчас задержанный находится на допросе у следователей. Как сообщалось ранее, по предварительной информации, причиной двойного убийства стал бытовой конфликт.