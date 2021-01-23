По подозрению в убийстве жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве задержан подозреваемый

В столице задержан подозреваемый в убийстве двух братьев во время свадьбы, которую отмечали в одном из ночных клубов Новой Москвы 23 января.

«Задержан подозреваемый в двойном убийстве, местонахождение пособника устанавливается», - подтвердила официальный представитель СК РФ Светлана Иванова.

Напомним, одним из убитых стал жених, а вторым - его родной брат. Оба мужчины скончались на месте от полученных ранений.

Сейчас задержанный находится на допросе у следователей. Как сообщалось ранее, по предварительной информации, причиной двойного убийства стал бытовой конфликт.