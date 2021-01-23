Минтруд сократил перечень профессий, запрещенных для женщин

Из списка 456 опасных профессий, находящихся под запретом для женщин, исключили порядка 100 позиций. Теперь лица женского пола могут садиться за руль КамАЗов, фур, самосвалов, тракторов. Недоступной по-прежнему остается только строительная техника.

Более того, теперь женщины могут стать матросами, шкиперами и даже освоить профессию боцмана. Доступными для них стали также профессии на предприятиях тяжелой промышленности и сложных производствах.

«Дело в том, что за последние 20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые позволили существенно улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье работников и в целом облегчить их труд», - передает «Российская газета» слова представителя пресс-службы Минтруда.

В ведомстве подчеркнули, что в случае создания безопасных условий труда, которые подтвердят результаты специальной оценки, работодатель имеет право применять труд женщин на любых местах, без ограничений.