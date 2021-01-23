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Москвичей предупредили о гололедице

Валентина Пескова
12:09 23.01.2021
Как отмечают специалисты, данные погодные условия превышают климатическую норму на 8-9 градусов.
Москвичей предупредили о гололедице
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Погода в столице сегодня будет необычно теплой для конца января. Небольшие осадки, туманы и гололедица в Москве будут сопровождать температуру, которая поднимается до плюсовых значений.

«Температура воздуха от 0 до +2, по области от -2 до +3. Эти значения на восемь-девять градусов выше климатической нормы», - цитируют ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаил Леуса РИА Новости.

Как добавил синоптик, ветер в столице будет дуть юго-западный со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление начнет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

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