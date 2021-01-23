Москвичей предупредили о гололедице

Погода в столице сегодня будет необычно теплой для конца января. Небольшие осадки, туманы и гололедица в Москве будут сопровождать температуру, которая поднимается до плюсовых значений.

«Температура воздуха от 0 до +2, по области от -2 до +3. Эти значения на восемь-девять градусов выше климатической нормы», - цитируют ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаил Леуса РИА Новости.

Как добавил синоптик, ветер в столице будет дуть юго-западный со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление начнет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.