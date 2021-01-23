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Глава Крыма Аксенов привился от коронавируса

Валентина Пескова
12:50 23.01.2021
Прививку губернатор сделал в поликлинике Симферопольской городской больницы N7.
Глава Крыма Аксенов привился от коронавируса
© Фото: Сергей Аксенов, ВКонтакте
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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил жителям полуострова, что сделал прививку от коронавируса. Губернатору сделали укол с препаратом «Спутник V», который первым зарегистрирован в РФ для вакцинации от COVID-19.

«Сегодня привился вакциной "Спутник V" от коронавирусной инфекции совместно с коллегами. Вакцина безопасна и эффективна, что подтверждается и исследованиями, и на практике», - написал Аксенов в Facebook.

Прививку глава региона сделал в городской больнице N7 города Симферополь. Сергей Аксенов призвал всех жителей  полуострова также привиться от коронавируса.

Препарат «Спутник V» был создан специалистами института имени Гамалеи при участии Минобороны РФ.

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