Глава Крыма Аксенов привился от коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил жителям полуострова, что сделал прививку от коронавируса. Губернатору сделали укол с препаратом «Спутник V», который первым зарегистрирован в РФ для вакцинации от COVID-19.

«Сегодня привился вакциной "Спутник V" от коронавирусной инфекции совместно с коллегами. Вакцина безопасна и эффективна, что подтверждается и исследованиями, и на практике», - написал Аксенов в Facebook.

Прививку глава региона сделал в городской больнице N7 города Симферополь. Сергей Аксенов призвал всех жителей полуострова также привиться от коронавируса.

Препарат «Спутник V» был создан специалистами института имени Гамалеи при участии Минобороны РФ.