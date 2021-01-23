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Голикова назвала «самую близкую» версию происхождения коронавируса

Алена Миронова
12:57 23.01.2021
Вице-премьер России отметила, что самой вероятной теорией остаются летучие мыши.
Голикова назвала «самую близкую» версию происхождения коронавируса
© Фото: Edwin Remsberg, VWPics, Globallookpress
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Вице-премьера России Татьяна Голикова заявила, что «самой близкой» теорией происхождения новой коронавирусной инфекции являются летучие мыши. 

«Я думаю, что еще потребуются исследование, во всяком случае мы их ведем. Но самая близкая версия – летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась, якобы между человеком и летучей мышью кто-то еще был», - сообщается в стенограмме программы «Вести в субботу», опубликованной на сайте «Вестей».

Голикова отметила, что новые знания по COVID-19 пополняются практически каждую минуту, спровоцировав небывалый всплеск развития науки в данном направлении.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали сроки вакцинации для переболевших коронавирусом. По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, эта категория людей может не прививаться, как минимум, до осени.

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