В стране и мире Голикова назвала «самую близкую» версию происхождения коронавируса Алена Миронова Вице-премьер России отметила, что самой вероятной теорией остаются летучие мыши. © Фото: Edwin Remsberg, VWPics, Globallookpress Читайте нас на: Вице-премьера России Татьяна Голикова заявила, что «самой близкой» теорией происхождения новой коронавирусной инфекции являются летучие мыши. «Я думаю, что еще потребуются исследование, во всяком случае мы их ведем. Но самая близкая версия – летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась, якобы между человеком и летучей мышью кто-то еще был», - сообщается в стенограмме программы «Вести в субботу», опубликованной на сайте «Вестей». Голикова отметила, что новые знания по COVID-19 пополняются практически каждую минуту, спровоцировав небывалый всплеск развития науки в данном направлении. Ранее в Роспотребнадзоре назвали сроки вакцинации для переболевших коронавирусом. По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, эта категория людей может не прививаться, как минимум, до осени. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика