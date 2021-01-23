Мутации коронавируса не сорвут вакцинацию в России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что появление новых штаммов коронавируса никак не поставит под угрозу и не сорвет проведение масштабной вакцинации от COVID-19 в РФ.

«Мы не очень заботимся по поводу того, когда мутирует штамм гриппа. Мы с этим живем, научились с этим работать, научились себя от этого защищать. Я думаю, что скоро такое понимание придет и с SARS-CoV-2», - ответила Голикова в программе «Вести в субботу» на канале «Россия 1».

Член правительства РФ сообщила, что в целом «в коллекцию» российских ученых занесено уже 1424 разновидности коронавируса.

Всеобщая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. Что касается вакцинация от гриппа, то она уже давно входит в национальный календарь профилактических прививок в России.