Глава МИД Венгрии обсудил с Денисом Мантуровым вопрос поставки вакцины «Спутник V»

В Москве глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провел встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, в ходе которой стороны обсудили вопрос поставки в Венгрию российской вакцины от COVID-19.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что приехал в Россию, прежде всего, по очень важным делам: договориться о закупках российской вакцины от коронавируса, о продлении контракта, позволяющего Венгрии закупать российский газ.

«Есть крайне важные вопросы, требующие обсуждения на двустороннем уровне, и внутренние дела России — не часть этой повестки», — подчеркнул он.

Ранее Венгрия и Россия заключили договор на поставку вакцины «Спутник V». Венгрия стала первым государством в Евросоюзе, одобрившим применение российской вакцины.