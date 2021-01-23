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Глава МИД Венгрии обсудил с Денисом Мантуровым вопрос поставки вакцины «Спутник V»

Алена Миронова
12:32 23.01.2021
Венгрия стала первым государством в Евросоюзе, одобрившим применение российской вакцины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провел встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, в ходе которой стороны обсудили вопрос поставки в Венгрию российской вакцины от COVID-19.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что приехал в Россию, прежде всего, по очень важным делам: договориться о закупках российской вакцины от коронавируса, о продлении контракта, позволяющего Венгрии закупать российский газ. 

«Есть крайне важные вопросы, требующие обсуждения на двустороннем уровне, и внутренние дела России — не часть этой повестки», — подчеркнул он.

Ранее Венгрия и Россия заключили договор на поставку вакцины «Спутник V». Венгрия стала первым государством в Евросоюзе, одобрившим применение российской вакцины.

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