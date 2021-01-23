Эстетика подземки: история самых красивых станций московского метрополитена

За границей метро появилось намного раньше, чем в Советском Союзе. Однако по красоте оформления московскому метро равных нет до сих пор. Им гордились и продолжают гордиться, потому что оно - единственное, где под землей находятся фактически настоящие дворцы. Об этом говорили даже те жители СССР, которые никогда в метро не спускались.

Ежедневно в московской подземке оказываются более 9 миллионов человек, спешащих по своим делам привычными маршрутами. Многие из них настолько к этому привыкли, что уже не обращают внимания на окружающую красоту. Однако при этом многие станции метро достойны не просто внимания, но и восхищения.

К примеру, «Площадь Революции» на Арбатско-Покровской линии. Станция представляет собой настоящий музей скульптуры в метро: по обеим ее сторонам установлены 76 бронзовых изваяний советских людей различного характера, от студентов до революционеров. Каждая скульптура - это уникальный сюжет и композиция.

© Владимир Песня, РИА Новости

Есть у станции и свои «талисманы»: существует поверье, что если потереть нос пса у «Пограничника с собакой», то студент сдаст экзамен, а если прикоснуться к туфельке «Студентки с книгой» - излечится от неразделенной любви. А флажок в руках матроса обеспечит успех в делах в течение всего дня.

На той же Арбатско-Покровской линии расположилась станция «Киевская». Она была конечной на протяжении 50 лет, с 1953 года по 2003 год. Главная отличительная особенность станции с говорящим названием - огромная мозаика с изображенным на ней народным гулянием в Киеве, посвященном 300-летию воссоединения России и Украины. «Киевская» украшена белым мрамором, фресками и богатой лепниной, за освещение отвечают роскошные люстры из горного хрусталя.

© Сергей Пятаков, РИА Новости

Станция «Комсомольская» на Кольцевой линии была открыта в 1952 году и стала одним из самых загруженных участков подземки из-за расположенных на поверхности сразу трех вокзалов. «Комсомольская» отличается от других станций метро своей высотой - 9 метров вместо стандартных 5,5 метров. А ряды колонн, карнизы, огромные арки и лепнина были призваны сделать «Ворота города», как называли станцию, тем, что первым запомнится прибывающим в Москву иногородцам.

«Комсомольская, Смоленская и другие, стоящие с ними в ряд станции метрополитена, называются “музеями”, и так оно и есть. Наше метро очень красивое, я его люблю», - поделился своими впечатлениями актер театра и кино Вячеслав Гришечкин.

© Евгений Биятов, РИА Новости

Архитектор столичного метро Алексей Душкин однажды заявил: «У них дворцы - для фараонов. У нас - для обычных людей». Несколько станций московской подземки входят в список главных творений его жизни: это «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинская»), «Маяковская», «Площадь революции» и «Завод имени Сталина» (ныне «Автозаводская»). Душкин стал метростроительным инноватором, создав концепцию безоконного подземного пространства и фактически открыв новое направление архитектуры - подземную урбанистику. Творил он по принципам четкого выявления конструктивной основы, использования света как главного средства создания образа, единения конструкций и декора с архитектурой и прочными полами. Все это вкупе позволило проекту станции «Маяковская» получить Гран-при Всемирной выставки в Нью-Йорке в 1939 году, а впоследствии возглавить рейтинг самых красивых станций по мнению жителей столицы.

© Konstantin Kokoshkin, GlobalLook Press

«Таких роскошных залов, как в московском метро, нет нигде в мире. В других странах метро очень скромное, служит для передвижения. У нас же - дворцы, палаты, это фантастика», - вспоминает композитор и автор песен Григорий Гладков.

Расположенная на Замоскворецкой линии, «Маяковская» стала первой в мире колонной станцией глубокого заложения. В период Великой Отечественной войны она служила бомбоубежищем, а в ноябре 1941 года здесь прошло заседание Московского Совета депутатов трудящихся, на котором выступал Иосиф Сталин. Собственно, стиль оформления станции и носит название «Сталинская неоклассика». Ниши со светильниками в сводах потолка украшены мозаикой на тему «Сутки советского неба», но рассмотреть ее можно лишь встав непосредственно под нишей и подняв голову высоко вверх.

Герой кинофильма «Алеша Птицын вырабатывает характер» с восхищением и открытым от изумления ртом говорил о метро: «Все золотое, как в сказке!». Сцены фильма «Я шагаю по Москве», в которых герой киноленты поет песню, слова которой впоследствии станут крылатыми и любимыми всеми советскими жителями, также были сняты в столичном метро. Предпочтения аудитории разнятся, когда речь заходит о том, какие станции считать лучшими: сами москвичи интересуются монументальным искусством, в то время как гости столицы предпочитают ему панно, витражи и мозаики. Однако, независимо от личных интересов, когда человек спускается в подземку и получает возможность взглянуть на нее другим, неторопливым взглядом, метрополитен всегда открывается для него по-новому.