Лидер ХДС назвал Россию противником Запада «во многих отношениях»

Новый председатель правящей в Германии коалиции Христианско-демократического союза Армин Лашет считает, что Россия является во многих отношениях противником Запада. Об этом он заявил в ходе интервью изданию FAZ.

«Россия во многих отношениях является противником, но все же остаются важные темы, для решения которых мы нуждаемся в России» - заявил Лашет.

Политик отметил, что Запад должен взаимодействовать с Россией в вопросах реализации Парижского соглашения по климату и урегулировании конфликтов, таких как в Ливии. Отмечается, что ранее Лашет считался дружелюбным по отношению к РФ. На данный момент политик является одним из потенциальных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера.