«Куда я еду?»: сильный туман при морозе в - 50 градусов привел жителей Якутии в замешательство

Якутские морозы хоть и являются одним из наших фирменных знаков края, однако, как признаются сами жители, им уже порядком поднадоели. А в этом году погода и вовсе преподнесла жителям республики «жесткий» сюрприз.

При температуре в -50 градусов мороза на город Якутск опустился такой густой туман, что водителям автомобилей приходилось ориентироваться буквально по приборам и по свету фар едущих навстречу им машин.

Местные жители публикуют видеоролики в соцсетях, на которых видно, что ехать по дороге в условиях практически ее «невидимости» - довольно опасное занятие.

«Куда я еду?» - недоумевает в какой-то момент женщина за рулем. «Ежик в тумане. Ориентируюсь по приборам», - комментирует другой водитель.

Но если на туман на дорогах автомобилисты отреагировали с юмором, то наблюдать за окном, как столбик термометра каждый день показывает минус 50-60 градусов - это настоящий ужас, признаются якутчане. Кроме того, что существует постоянная опасность обморожения или замерзания, в городе практически не видно солнца.

«Из-за сплошного густого тумана не видно соседнего многоэтажного дома, живем, как в какой то катакомбе. И этот экстрим и стресс постоянно давит на психику. Нигде в мире нет такого аномального температурного контраста, как в Якутии. У нас самая продолжительная зима, с самыми низкими температурами, натуральная морозильная камера», - пишет в Instagram пользователь еrbesin.

Приехавший в Якутск турист тут же в соцсети сообщил, что на первый день в морозном городе отреагировал бодро и «пуховые штаны даже пока еще не расчехлял». При -50 градусах он обошелся без специальных костюмов на улице, правда, ноги ему все-таки пришлось укутать в три слоя одежды, а ботинки с шерстяными носками помогли не хуже валенок.