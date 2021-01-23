Президент Мексики назвал темы первого разговора с Байденом

Новый президент США Джо Байден продолжил личное общение со своими коллегами, главами других государств. После разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, которому Байден позвонил самому первому, он провел переговоры с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

О том, какие темы были затронуты в ходе общения, глава Мексики сообщил в Twitter.

«Мы поговорили с президентом Байденом дружески и уважительно. Обсуждили вопросы, связанные с миграцией, COVID-19 и сотрудничеством в целях развития и благополучия», - написал Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Как отметил глава Мексики, у него сложилось мнение, что все в разговоре с Байденом указывает на то, что между главами государств будут хорошие отношения на благо их народов.

Ранее Байден в ходе телефонного разговора договорился о встрече в феврале с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По телефону они обсудили вопросы борьбы с COVID-19, восстановления экономики, изменения климата, а также сотрудничество стран в Арктике.