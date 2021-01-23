В США счастливчик выиграл миллиард долларов в лотерею

В США неизвестный выиграл в лотерею джекпот в размере одного миллиарда долларов. Это второй по счету самый крупный приз в истории игры.

«Это единственный билет, в котором совпали все шесть номеров, выпавших 22 января – белые шары 4, 26, 42, 50 и 60, а также золотой "мега-шар" 24», - сообщается на сайте лотереи.

Разыгранный джекпот не побил рекорд Mega Millions 2018 года, когда билет из Южной Каролины выиграл приз в размере 1,5 миллиарда долларов. Его купила женщина, которая пожелала остаться неизвестной.