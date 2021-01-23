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«Аэрофлот» сообщил об изменении требований для въезда во Францию и Нидерланды

Алексей Курильченко
00:06 23.01.2021
Пассажирам потребуется предоставить результаты тестов на COVID-19.
«Аэрофлот» сообщил об изменении требований для въезда во Францию и Нидерланды
© Фото: Hauke-Christian Dittrich dpa Globallookpress
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Авиакомпания «Аэрофлот» уведомила пассажиров об изменении требований к документам, необходимых для въезда во Францию и Нидерланды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Пассажирам, желающих посетить Францию, потребуется предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до вылета. Все пассажиры старше 11 лет должны иметь при себе сертификат на французском или английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Пассажирам «Аэрофлота» старше 13 лет, совершающим перелет в Нидерланды, необходимо предоставить отрицательный экспресс-тест на COVID-19 не позднее чем за 4 часа до вылета. Также необходимо предоставить справку с отрицательным результатом теста, сделанным не позднее чем за 72 часа до вылета.

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