«Аэрофлот» сообщил об изменении требований для въезда во Францию и Нидерланды

Авиакомпания «Аэрофлот» уведомила пассажиров об изменении требований к документам, необходимых для въезда во Францию и Нидерланды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Пассажирам, желающих посетить Францию, потребуется предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до вылета. Все пассажиры старше 11 лет должны иметь при себе сертификат на французском или английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Пассажирам «Аэрофлота» старше 13 лет, совершающим перелет в Нидерланды, необходимо предоставить отрицательный экспресс-тест на COVID-19 не позднее чем за 4 часа до вылета. Также необходимо предоставить справку с отрицательным результатом теста, сделанным не позднее чем за 72 часа до вылета.