Цена красивой улыбки: врач рассказал, насколько опасны виниры
На результат решающее влияние оказывает правильность установки виниров.
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Виниры не могут быть причиной гнойного воспаления челюсти. Об этом рассказал «Звезде» врач-стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко.
«Причиной гнойного воспаления челюсти может быть гибель нерва зуба в результате избыточного препарирования, либо пропущенного кариеса... В основном это человеческий фактор», - указал врач.
Стоматолог обозначил, что при правильном проведении установки виниров под ними никак не может возникнуть воспаление.
Ранее врач-стоматолог Наталия Кадькалова объяснила, что народные методы лечения проблем в ротовой полости могут навредить здоровью и усугубить заболевание. Так, полоскание содой является крайне опасным и может значительно увеличить воспаление.