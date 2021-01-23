Цена красивой улыбки: врач рассказал, насколько опасны виниры

Виниры не могут быть причиной гнойного воспаления челюсти. Об этом рассказал «Звезде» врач-стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко.

«Причиной гнойного воспаления челюсти может быть гибель нерва зуба в результате избыточного препарирования, либо пропущенного кариеса... В основном это человеческий фактор», - указал врач.

Стоматолог обозначил, что при правильном проведении установки виниров под ними никак не может возникнуть воспаление.

Ранее врач-стоматолог Наталия Кадькалова объяснила, что народные методы лечения проблем в ротовой полости могут навредить здоровью и усугубить заболевание. Так, полоскание содой является крайне опасным и может значительно увеличить воспаление.