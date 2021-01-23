Сотни защищавших Байдена нацгвардейцев заразились коронавирусом

Солдаты Национальной гвардии США, направленные в Вашингтон для обеспечения безопасности во время инаугурации президента Джозефа Байдена, заразились коронавирусм. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в вооруженных силах США.

На данный момент речь идет о сотнях военнослужащих, которые сдали положительные тесты на COVID-19 или были направлены на карантин в гостиницы Вашингтона.

По данным издания, Сенат инициировал расследование с целью выявить нарушения при расположении солдат в Вашингтоне. По словам представителей Национальной гвардии, солдат должны были расквартировать таким образом, чтобы не допустить нарушения социальной дистанции. Однако Politico отмечает, что были опубликованы фотографии, где гвардейцы были расположены на одной из парковок города с грубым нарушением мер безопасности.