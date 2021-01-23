Дипломат РФ указал на двойные стандарты Запада в отношении протестов

Поддержка граждан, оспаривающих выборы в Минске, при отношении к несогласным в Вашингтоне как к преступникам показывает двойные стандарты Запада. Такое заявление сделал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Об этом дипломат сказал во время неофициальной встречи Совета безопасности ООН, посвященной теме свободы белорусской прессы. Мероприятие было организовано по инициативе Франции, Великобритании, США, Норвегии, Ирландии и Эстонии. Об этом пишут РИА Новости.

Он добавил, что прецеденты, когда проигравшая сторона отказывается соглашаться с результатами выборов и утверждает, что те были сфальсифицированы, являются достаточно частыми в мировой практике.