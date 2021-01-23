Билл Гейтс привился от коронавируса

Создатель компании Microsoft Билл Гейтс привился вакциной от коронавирса. Об этом он написал в Twitter. Гейтс не уточнил, какой препарат использовался для процедуры.

«Одно из преимуществ возраста 65 лет - я имею право на вакцину против COVID-19. На этой неделе я получил свою первую дозу и чувствую себя прекрасно» - сообщил предприниматель.

Ранее стало известно, что прививку от коронавируса сделал актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.