В Италии частично заблокировали TikTok из-за гибели ребенка
Девочка погибла, снимая видео для социальной сети.
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Итальянское ведомство о защите персональных данных издало указ о частичной блокировке TikTok в стране. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.
Причиной блокировки стала гибель 10-летней девочки в Палермо, которая снимала видео для соцсети.
По данным агентства, трагедия случилась, когда ребенок попытался выполнить популярный в TikTok челлендж. Прокуратура Италии ведет проверку. Телефон девочки был изъят.