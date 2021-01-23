В стране и мире В Италии частично заблокировали TikTok из-за гибели ребенка Алексей Курильченко Девочка погибла, снимая видео для социальной сети. © Фото: Xinhua Globallookpress Читайте нас на: Итальянское ведомство о защите персональных данных издало указ о частичной блокировке TikTok в стране. Об этом сообщает издание Corriere della Sera. Причиной блокировки стала гибель 10-летней девочки в Палермо, которая снимала видео для соцсети. По данным агентства, трагедия случилась, когда ребенок попытался выполнить популярный в TikTok челлендж. Прокуратура Италии ведет проверку. Телефон девочки был изъят. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика