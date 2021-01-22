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Синоптик рассказал, когда в Европейскую часть России придет весна

Валентина Пескова
09:49 22.01.2021
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» дал прогноз на последний месяц зимы и рассказал, когда в России наступит настоящая весна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Новый климатический кульбит ждут центральные регионы России. Следом за аномальным холодом их накроет экстремальная оттепель. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде», что происходит с погодой.

После настоящей русской зимы и морозов россиян ждет новое испытание - резкое потепление и смена температур на более контрастные.

«В центральной части Европейской России температура воздуха была на 10-15 градусов ниже, чем она должна была бы быть в это время года. Теперь нас ждет обратная ситуация - начиная с вечера сегодняшнего дня температурный фон будет примерно на те же 10-12 градусов, но выше климатической нормы», - сообщил Михаил Леус.

Виновником такой ситуации стал циклон, который кружит над Северным морем, пояснил специалист. Он изменил воздушные потоки над европейской территорией России в северо-восточной части страны, поэтому температура в отдельных ее районах будет превышать климатическую норму. Теплый и влажный воздух станет причиной мокрого снега, а местами даже слабых дождей в виде мороси, возможны туманы, ледяные дожди и гололедные явления.

«Зимняя погода вернется в Россию в середине следующей недели, но экстремально сильных морозов уже не будет. Средние температуры будут держаться на уровне минус 3-8 градусов», - дал прогноз синоптик.

Говорить о прогнозе на весну пока еще рано, предупредили в центре погоды, но пока можно предварительно констатировать, что весна в Россию придет в последние дни марта или апреля и температура при этом будет немного теплее обычных значений.

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