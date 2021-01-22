Синоптик рассказал, когда в Европейскую часть России придет весна
Новый климатический кульбит ждут центральные регионы России. Следом за аномальным холодом их накроет экстремальная оттепель. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде», что происходит с погодой.
После настоящей русской зимы и морозов россиян ждет новое испытание - резкое потепление и смена температур на более контрастные.
«В центральной части Европейской России температура воздуха была на 10-15 градусов ниже, чем она должна была бы быть в это время года. Теперь нас ждет обратная ситуация - начиная с вечера сегодняшнего дня температурный фон будет примерно на те же 10-12 градусов, но выше климатической нормы», - сообщил Михаил Леус.
Виновником такой ситуации стал циклон, который кружит над Северным морем, пояснил специалист. Он изменил воздушные потоки над европейской территорией России в северо-восточной части страны, поэтому температура в отдельных ее районах будет превышать климатическую норму. Теплый и влажный воздух станет причиной мокрого снега, а местами даже слабых дождей в виде мороси, возможны туманы, ледяные дожди и гололедные явления.
«Зимняя погода вернется в Россию в середине следующей недели, но экстремально сильных морозов уже не будет. Средние температуры будут держаться на уровне минус 3-8 градусов», - дал прогноз синоптик.
Говорить о прогнозе на весну пока еще рано, предупредили в центре погоды, но пока можно предварительно констатировать, что весна в Россию придет в последние дни марта или апреля и температура при этом будет немного теплее обычных значений.