Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Башкирии
Мужчина 1995 года рождения планировал вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
Сотрудники ФСБ России задержали россиянина 1995 года рождения, готовившего теракт в Башкирии против сотрудников правоохранительных органов.
В тайнике обнаружили огнестрельное оружие с боеприпасами и компоненты самодельного взрывного устройства. В средствах связи содержались инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписка с находящимися за рубежом эмиссарами запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*.
Личность террориста в интересах следствия не разглашают. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.