Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Башкирии

Сотрудники ФСБ России задержали россиянина 1995 года рождения, готовившего теракт в Башкирии против сотрудников правоохранительных органов.

В тайнике обнаружили огнестрельное оружие с боеприпасами и компоненты самодельного взрывного устройства. В средствах связи содержались инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписка с находящимися за рубежом эмиссарами запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

Личность террориста в интересах следствия не разглашают. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.