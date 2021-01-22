В Израиле научились восстанавливать зрение за сутки у слепых пациентов

Жителю Израиля восстановили зрение после замены роговицы на искусственную. При операции использовался полностью синтетический имплантат KPro. По данным газеты Engadget, уже на следующий день после хирургического вмешательства 78-летний пациент, у которого ранее наблюдалась полная слепота, смог пройти базовые тесты на приеме у офтальмолога.

Имплантат состоит из материала, по структуре похожего на внеклеточный матрикс, и закрепляется в карман между конъюнктивой и склерой глаза. Коллагеновая сетка при имплантации стимулирует клеточную пролиферацию (разрастание ткани организма путем размножения клеток делением), что приводит к быстрой интеграции тканей.

Прорывом в офтальмологии является отказ от использования донорских тканей при замене роговицы. Во-первых, это существенно удешевляет операцию, во-вторых, сами донорские ткани достаточно редки, в-третьих, минимизируется риск отторжения внедряемой роговицы со стороны иммунной системы.

Операцию провели хирурги из Медицинского центра имени Ицхака Рабина. В ближайшее время в планах компании, разрабатывающей имплантат, заменить роговицу у еще девяти пациентов.