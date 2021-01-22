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Врач рассказал, как воздух влияет на риск заражения COVID-19

Алена Миронова
09:52 22.01.2021
Течение всех респираторных заболеваний становится легче, если воздух насыщен кислородом.
Врач рассказал, как воздух влияет на риск заражения COVID-19
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Люди, болеющие COVID-19, больше всего страдают от проблем с легкими, поражения дыхательной системы. Именно поэтому риск заражения вирусом напрямую зависит от качества воздуха, которым дышит человек. Об этом сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Чем больше в нем содержание кислорода, тем легче человек будет переносить респираторные заболевания, в том числе коронавирусную инфекцию», - передает радио Sputnik слова эксперта.

Загрязненный воздух увеличивает восприимчивость к вирусам. Так, очень важно следить за притоком свежего воздуха, особенное внимание уделяя местам наиболее частого пребывания, а также помещениям, где мы спим, - необходимо хорошо их проветривать, проводить влажную уборку. 

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